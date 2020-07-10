Полиция задержала двух несовершеннолетних девушек, которых обвиняют в уничтожении вагона электрички. Одна из них 9 июля разбила окно пригородного поезда, а другая в это время записывала все на видео.

О задержании девушек сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в своем фейсбуке.

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Он опубликовал видео, которое состоит из двух частей. В первой одна из девушек крушит оконную раму в поезде. Другая тем временем снимает видео и смеется над тем, что происходит.

Во второй части видео девушки просят прощения за содеянное. Одна из них за то, что сломала оконную раму, а другая – что не остановила свою подругу.

Обеим девушкам нет и 18 лет. Старшей из них Элеоноре 17 лет, а младшей Руслане – и вовсе 15. Их родители заявили, что готовы компенсировать весь вред.

Две девушки уничтожили окно поезда: смотрите видео