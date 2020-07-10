Поліція затримала двох неповнолітніх дівчат, яких звинувачують у знищенні вагону електрички. Одна з них 9 липня розтрощила вікно приміського потяга, а інша в цей час записувала все на відео.

Про затримання дівчат повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму фейсбуці.

До слова Вандали розтрощили вагон електрички та виклали відео в соцмережі

Він опублікував відео, яке складається з двох частин. У першій одна з дівчат трощить віконну раму в потязі. Інша тим часом знімає відео й сміється з того, що відбувається.

У другій частині відео дівчата просять вибачення за скоєне. Одна з них за те, що зламала віконну раму, а інша – що не зупинила свою подругу.

Обом дівчатам немає і 18 років. Старшій з них Елеонорі 17 років, а молодшій Руслані – і зовсім 15. Їхні батьки заявили, що готові компенсувати всю шкоду.

Двоє дівчат знищили вікно потяга: дивіться відео