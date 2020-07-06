Несовершеннолетние пытались сбежать из СИЗО в Чернигове: чем все закончилось
В Черниговском следственном изоляторе двое несовершеннолетних заключенных пытались сбежать. Они напали на сотрудника СИЗО и избили его. Злоумышленников удалось задержать. Однако прокуроры инициировали проведение служебного расследования.
Побег из СИЗО: как все было
Убежать пытались двое несовершеннолетних, которые находятся под стражей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Они совершили нападение на сотрудника СИЗО, нанесли ему телесные повреждения, завладели ключом и пытались сбежать из учреждения,
– говорится в сообщении.
Спецподразделению СИЗО удалось остановить несовершеннолетних преступников.
Почему попытка побега стала возможной
Прокуроры подозревают, что бегству несовершеннолетних способствовало отсутствие должного контроля за установленным режимом, условиями заключения и охраной взятых под стражу несовершеннолетних.
Сотрудникам СИЗО ранее сообщалось, что один из несовершеннолетних склонен к побегам. Однако они эту информацию проигнорировали.
Поэтому будут проводить служебное расследование.