У Чернігівському слідчому ізоляторі двоє неповнолітніх ув’язнених намагалися втекти. Вони напали на співробітника СІЗО та побили його. Зловмисників вдалося затримати. Однак прокурори ініціювали проведення службового розслідування.

Втеча зі СІЗО: як все було

Втекти намагалися двоє неповнолітніх, які перебувають під вартою за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Вони здійснили напад на співробітника СІЗО, нанесли йому тілесні ушкодження, заволоділи ключем та намагались втекти з установи,

– йдеться у повідомленні.

Спецпідрозділу СІЗО вдалося зупинити неповнолітніх злочинців.

Чому спроба втечі стала можливою

Прокурори підозрюють, що сприяла втечі неповнолітніх відсутність належного контролю за встановленим режимом, умовами ув’язнення та охороною взятих під варту неповнолітніх.

Співробітників СІЗО раніше повідомляли, що один з неповнолітніх схильний до втеч. Однак вони цю інформацію проігнорували.

Через це проводитимуть службове розслідування.