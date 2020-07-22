Неспокойно на Донбассе: 9 обстрелов, один военный погиб, еще один ранен
За минувшие сутки российские боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных. Один военный, к сожалению, погиб в бою, еще один с травмами попал в больницу.
Враг традиционно и цинично нарушает режим прекращения огня: на этот раз позиции ВСУ обстреливали из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и вооружения БМП. Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил на фейсбук-странице.
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Где стреляли оккупанты
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- неподалеку Новотошковского противник открывал вгонь из минометов калибра 120 миллиметров,
- вблизи Крымского – с 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов,
- у населенного пункта Хутор Вольный агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- по украинским защитникам неподалеку Гнутового враг два раза открывал огонь из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов,
- из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем агрессор дважды обстреливал опорные пункты вблизи Павлополя,
- оккупанты вели огонь из вооружения БМП по украинским воинам у Лебединского,
- рядом с Водяным – задействовали станковые противотанковые гранатометы.
За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один воин получил ранения.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 4 раза нарушили режим прекращения огня. На атаки они получили достойный отпор от украинских военных и прекратили провокации.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала