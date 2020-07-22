За минувшие сутки российские боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных. Один военный, к сожалению, погиб в бою, еще один с травмами попал в больницу.

Враг традиционно и цинично нарушает режим прекращения огня: на этот раз позиции ВСУ обстреливали из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и вооружения БМП. Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил на фейсбук-странице.

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Где стреляли оккупанты

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Новотошковского противник открывал вгонь из минометов калибра 120 миллиметров,

противник открывал вгонь из минометов калибра 120 миллиметров, вблизи Крымского – с 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов,

– с 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов, у населенного пункта Хутор Вольный агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

по украинским защитникам неподалеку Гнутового враг два раза открывал огонь из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов,

враг два раза открывал огонь из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов, из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем агрессор дважды обстреливал опорные пункты вблизи Павлополя ,

, оккупанты вели огонь из вооружения БМП по украинским воинам у Лебединского ,

, рядом с Водяным – задействовали станковые противотанковые гранатометы.

За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один воин получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 4 раза нарушили режим прекращения огня. На атаки они получили достойный отпор от украинских военных и прекратили провокации.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала