Неспокійно на Донбасі: 9 обстрілів, один військовий загинув, ще один поранений
За минулу добу російські бойовики 9 разів обстріляли позиції український військових. Один військовий, на жаль, поліг у бою, ще один із травмами потрапив до лікарні.
Ворог традиційно і цинічно порушує режим припинення вогню: цього разу позиції ЗСУ обстрілювали зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів, гранатометів та озброєння БМП. Про це повідомляють у пресцентрі Операції об'єднаних сил на фейсбук-сторінці.
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Де стріляли окупанти
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- неподалік Новотошківського противник відкривав вгонь з мінометів калібру 120 міліметрів,
- поблизу Кримського – з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та кулеметів,
- біля населеного пункту Хутір Вільний агресор застосував великокаліберні кулемети та автоматичні станкові гранатомети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- по українських захисниках неподалік Гнутового ворог два рази відкривав вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів,
- з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем агресор двічі обстрілював опорні пункти поблизу Павлополя,
- окупанти вели вогонь з озброєння БМП по українських воїнах біля Лебединського,
- поруч з Водяним – задіяли станкові протитанкові гранатомети.
За минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще один воїн – отримав поранення.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації вже 4 рази порушили режим припинення вогню. На атаки вони отримали гідну відсіч від українських військових і припинили провокації.