За минулу добу російські бойовики 9 разів обстріляли позиції український військових. Один військовий, на жаль, поліг у бою, ще один із травмами потрапив до лікарні.

Ворог традиційно і цинічно порушує режим припинення вогню: цього разу позиції ЗСУ обстрілювали зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів, гранатометів та озброєння БМП. Про це повідомляють у пресцентрі Операції об'єднаних сил на фейсбук-сторінці.

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Де стріляли окупанти

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Новотошківського противник відкривав вгонь з мінометів калібру 120 міліметрів,

противник відкривав вгонь з мінометів калібру 120 міліметрів, поблизу Кримського – з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та кулеметів,

біля населеного пункту Хутір Вільний агресор застосував великокаліберні кулемети та автоматичні станкові гранатомети. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": по українських захисниках неподалік Гнутового ворог два рази відкривав вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів,

ворог два рази відкривав вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів, з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем агресор двічі обстрілював опорні пункти поблизу Павлополя,

окупанти вели вогонь з озброєння БМП по українських воїнах біля Лебединського ,

, поруч з Водяним – задіяли станкові протитанкові гранатомети. За минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще один воїн – отримав поранення. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації вже 4 рази порушили режим припинення вогню. На атаки вони отримали гідну відсіч від українських військових і припинили провокації.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу