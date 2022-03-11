В компании заявили, что понимают свою ответственность перед более 7 000 сотрудниками в России, однако не могут обойти вниманием вторжение России в Украину.

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В Nestlé отметили, что война в Украине принесла ужасные, невероятные человеческие страдания.

Мы вместе с международным сообществом призываем к миру и быстрому восстановлению безопасности и стабильности в регионе. Сейчас безопасность и безопасность наших людей является нашим наивысшим приоритетом,

– говорится в сообщении компании.

В России Nestlé планирует сосредоточиться на удовлетворении потребностей местного населения, в частности компания:

прекратила всю рекламную деятельность в России;

остановила все капитальные вложения в стране;

остановила экспорт продукции из России (кроме продуктов первой необходимости, таких как детское питание);

остановила импорт продукции в Россию (примером является Nespresso), за исключением основных продуктов питания (включая детское питание, каши, а также индивидуальные пищевые и лечебные корма для домашних животных для специализированных розничных продавцов и ветеринарных клиник).

"Мы продолжаем внимательно контролировать нашу деятельность", – подытожили в компании.

Тотальная изоляция России

После того, как Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины и развязала войну, более 100 ведущих иностранных компаний заявили, что сворачивают свой бизнес на территории страны-агрессора. Россияне на экономические санкции реагируют огромными очередями в банкоматы, обменники валюты и в магазины, где распродают остатки имеющихся товаров.

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