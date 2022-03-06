Сотни людей выходят на площади городов, одетые в сине-желтую символику. Вокруг развеваются украинские флаги.

Кстати Конгресс США готов поддержать помощь Украине в 10 миллиардов долларов.

Масштабные митинги в США

Люди несут плакаты с призывами "остановить войну" и поют украинский гимн. Кстати, на акции выходят и пожилые люди, и даже дети.

Во Флориде сине-желтые флаги волонтеры раздавали всем желающим, а в Майами подсветили здания в цветах украинской символики.

В Украину идут иностранцы-добровольцы

Три тысячи американских добровольцев воевали за Украину в составе международного батальона. Среди желающих – ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках.

В общей сложности в Украину едут уже более 16 тысяч иностранных добровольцев.

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