Сотні людей виходять на площі міст, одягнені у синьо-жовту символіку. Довкола майоріють українські прапори.
До речі Конгрес США готовий підтримати допомогу Україні у 10 мільярдів доларів
Масштабні мітинги у США
Люди несуть плакати із закликами "зупиніть війну" та співають український гімн. До речі, на акції виходять і старші люди, і навіть діти.
У Флориді синьо-жовті прапори волонтери роздавали всім охочим, а в Маямі підсвітили будівлі у кольори української символіки.
В Україну ідуть іноземці-добровольці
Три тисячі американських добровольців воювати за Україну у складі міжнародного батальйону. Серед охочих – ветерани бойових дій в Іраку та інших гарячих точках.
Загалом в Україну їдуть вже понад 16 тисяч іноземних добровольців.
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