Все версии отрабатывают. Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова. Пока нельзя сказать, что Медведчук где-то в Москве и мы не доберемся до него.
Кстати Суд одобрил арест Виктора Медведчука
Журналисты спросили, действительно ли для поиска Медведчука создали специальную группу работников СБУ и генпрокуратуры. Венедиктова подчеркнула, что это конфиденциальная информация.
Следственные действия продолжаются. Могу лишь частично подтвердить вашу информацию о том, что есть группа людей, разыскивающих и проводящих следственные действия. Обыски проходят во многих городах, не буду говорить где,
– добавила генпрокурор.
Как Медведчук сбежал из-под домашнего ареста
По словам Венедиктовой, одна из версий ей известна. Это проверяют в рамках уголовного производства.
Генпрокурор обещает рассказать, когда будет иметь данные о людях, которые реально виноваты в том, что он сбежал.
Может ли Медведчук быть за границей
Если Медведчук пересек границу, это, конечно, было незаконное пересечение.
"Поэтому официальных данных, что он пересек границу, у нас нет. Их не могло и быть, потому что это история вне закона", – подытожила генпрокурор.
Что известно о побеге Медведчука
- Кум Путина сбежал из-под домашнего ареста после начала войны РФ против Украины.
- Медведчук сидел под арестом, потому что его подозревают в государственной измене. Дело касается закупки угля с оккупированных территорий.
- Журналисты писали, что он может скрываться у коллег из ОПЗЖ, а его яхту видели в Хорватии.
- Кстати, после этого на территории имения Медведчука в Пуще-Водице провели обыски. Нашли настоящий железнодорожный перрон, а на перроне – вагон-ресторан.
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