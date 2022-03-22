Всі версії відпрацьовують. Про це розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова. Наразі не можна сказати, що Медведчук десь в Москві і ми не доберемося до нього.

До речі Суд схвалив арешт Віктора Медведчука

Журналісти запитали, чи справді для пошуку Медведчука створили спеціальну групу з працівників СБУ та генпрокуратури. Венедіктова наголосила, що це конфіденційна інформація.

Слідчі дії тривають. Можу лише частково підтвердити вашу інформацію про те, що є група людей, які розшукують і проводять слідчі дії. Обшуки проходять у багатьох містах, не буду казати де,

– додала генпрокурорка.

Як Медведчук втік з-під домашнього арешту

За словами Венедіктової, одна з версій їй відома. Це перевіряють у межах кримінального провадження.

Генпрокурорка обіцяє розповісти, коли матиме дані про людей, які реально винні у тому, що він утік.

Чи може Медведчук бути за кордоном

Якщо Медведчук перетнув кордон, це, звичайно, був незаконний перетин.

"Тому офіційних даних, що він перетнув кордон у нас немає. Їх не могло і бути, тому що це історія поза законом", – підсумувала генпрокурорка.

Що відомо про втечу Медведчука

Кум Путіна втік з-під домашнього арешту після початку війни РФ проти України.

Медведчук сидів під арештом, бо його підозрюють у державній зраді. Справа стосується закупівлі вугілля з окупованих територій.

Журналісти писали, що він може переховуватись у колег з ОПЗЖ, а його яхту бачили у Хорватії.

До речі, після цього на території маєтку Медведчука в Пущі-Водиці провели обшуки. Знайшли справжній залізничний перон, а на пероні – вагон-ресторан.

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