18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку за його відсутності. Ця процедура передбачена у ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України.

До теми Розшуком Медведчука займається спецгрупа силовиків: втікач може переховуватись у колег з ОПЗЖ

Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора вжили заходів щодо міжнародного розшуку Віктора Медведчука. Його місце перебування наразі встановлюють.

Довідка. Віктор Медведчук – народний депутат, голова політради проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" та за сумісництвом кум Путіна. Його підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

ДБР просить українців долучитись до пошуку

Державне бюро розслідувань звернулось до українців, які перебувають на території держави та за її межами – якщо ви знаєте, де може перебувати Віктор Медведчук, негайно повідомте про це до ДБР:

на електронну адресу: inform.dbr@gmail.com,

та за телефоном: +38 (044) 356 40 00 (додатковий 21 10).

Тим часом в Укрзалізниці розповіли, що планують зробити із "золотим" вагоном Медведчука: дивіться відео