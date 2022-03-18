18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку за його відсутності. Ця процедура передбачена у ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України.
До теми Розшуком Медведчука займається спецгрупа силовиків: втікач може переховуватись у колег з ОПЗЖ
Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора вжили заходів щодо міжнародного розшуку Віктора Медведчука. Його місце перебування наразі встановлюють.
ДБР просить українців долучитись до пошуку
Державне бюро розслідувань звернулось до українців, які перебувають на території держави та за її межами – якщо ви знаєте, де може перебувати Віктор Медведчук, негайно повідомте про це до ДБР:
- на електронну адресу: inform.dbr@gmail.com,
- та за телефоном: +38 (044) 356 40 00 (додатковий 21 10).