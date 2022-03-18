18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения Виктору Медведчуку в его отсутствие. Эта процедура предусмотрена в ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Ранее следователи ГБР и прокуроры офиса Генерального прокурора приняли меры по международному розыску Виктора Медведчука. Его место пребывания сейчас устанавливают.

Справка. Виктор Медведчук – народный депутат, глава политсовета пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и по совместительству кум Путина. Его подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

ГБР просит украинцев присоединиться к поиску

Государственное бюро расследований обратилось к украинцам, которые находятся на территории государства и за ее пределами – если вы знаете, где может находиться Виктор Медведчук, немедленно сообщите об этом в ГБР:

на электронный адрес: inform.dbr@gmail.com,

и по телефону: +38 (044) 356 40 00 (дополнительный 21 10).

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