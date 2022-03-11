Чаус подчеркнул, что "зеленый коридор" – это договоренность с врагом, что тот не будет обстреливать эвакуационные колонны автобусов.
По теме В Херсонской, Черниговской и Харьковской областях запустят гуманитарные коридоры
Сегодня враг такой гарантии не дает. О каких "зеленых коридорах" мы говорим?
– подчеркнул Чаус.
Он добавил, что безопаснее находиться в подвале, чем в автобусе ехать на встречу смерти.
"Как только будет договоренность с врагом о возможности организации "зеленого коридора", мы с городом совместно организуем эвакуацию", – сказал политик.
Потому он призвал черниговцев не распространять слухи.
Смотрите видеообращение Вячеслава Чауса:
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Может заинтересовать – Верещук рассказала о "гуманитарных коридорах":