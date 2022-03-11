Чаус наголосив, що "зелений коридор" – це домовленість з ворогом, що той не обстрілюватиме нвакуаційні колони автобусів.
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Сьогодні ворог такої гарантії не дає. Про які "зелені коридори" ми говоримо?
– наголосив Чаус.
Він додав, що наразі безпечніше перебувати в підвалі, ніж в автобусі їхати на зустріч смерті.
"Як тільки буде домовленість з ворогом щодо можливості організації "зеленого коридору", ми з містом спільно організуємо евакуацію", – сказав політик.
Тому він закликав чернігівців не поширювати чутки.
Дивіться відеозвернення В'ячеслава Чауса:
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