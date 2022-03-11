Про це під час свого відеозвернення заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає 24 канал.

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Нові маршрути гуманітарних коридорів у розробці

Також хочу додати, що ми розробляємо нові маршрути гуманітарних коридорів, які привезуть такі необхідні медикаменти, воду, продукти,

– підкреслила вона.

Мовиться про Херсонську, Чернігівську, Харківську, а також ті області, які цього зараз потребують.

Дивіться відеозвернення Ірини Верещук 11 березня:

Зазначимо, що за два попередні дні вдалося вивезти понад 83 тисяч людей у безпечні місця. Також Ірина Верещук додала, що до тимчасово окупованих територій завезли гуманітарну допомогу.

Тим часом – Соляр різко відповіла Собчак на цинічний твіт – дивіться відео:

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