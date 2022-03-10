Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє 24 канал. У своєму зверненні за 10 березня, вона розповіла про результати 2-денної роботи.

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Евакуювали понад 83 тисячі людей

Верещук розповіла, що лише 9 березня пішли перші гуманітарні коридори, які мають результати. Із Сум, Тростянця та Краснопілля в напрямку Полтави за 2 дні вивезли понад 60 тисяч людей – жінок, дітей, маломобільних та людей похилого віку. Усі, хто того потребували, змогли евакуюватися.

З міста Ізюм до міста Лозова Харківської області важко, складно, але вдалось виїхати близько 3 тисячам осіб. А також до міста Ізюм сьогодні була завезена така необхідна і дуже важлива допомога – медикаменти, продукти, вода. Все що потрібно – понад 100 тонн,

– додала міністерка.

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Дивіться звернення Ірини Верещук за 10 березня:

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