Об этом сообщила 24 канала народный депутат Соломия Бобровская . По ее словам, в последние месяцы очень интересно наблюдать за такой латентной формой пропаганды российской идеи либерализма и "хороших россиян" на Западе.
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Нет хороших россиян
Как отметила Бобровская, россияне продвигают тезисы о том, что они якобы не начинали эту войну, поэтому ни в чем не повинны. По ее мнению, это все одна история, предположительно санкционированная президентом России Владимиром Путиным.
Нет хороших россиян, достаточно играть в эту историю и верить в такие вещи. Действительно, очень досадно, когда на украинском телевидении звучит много "экспертных" мнений от россиян, комментирующих либеральность и оппозиционность,
– заявила нардепка.
Ловушка для Украины и Запада
По ее словам, будет очень досадно, если украинцы, а также западные государства попадут в ловушку о "хороших" россиянах, не поддерживающих российско-украинскую войну. Она также подчеркнула, что для таких людей не может быть какой-либо особой дифференциации, в частности, относительно виз или паспортов.
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"Уважаемые представители страны, развязавшей войну против моего народа – где вы все были до начала вторжения России в Украину в 2014 году? Где были ваши высказывания об оккупации Крыма? Где в тот момент была поддержка Украины и четкое отрицание происходящего в России столько лет?», – подчеркнула Бобринская.
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Российские олигархи пытаются откупиться от санкций
- Олигархи из России, попавшие под санкции из-за войны войны с Украиной, пытаются откупиться, чтобы против них отменили ограничения. Об этом сообщила на встрече министров финансов G7 министерша финансов Канады Христя Фриланд.
- Она заявила, что ей звонят попавшие под санкции российские олигархи. По ее словам, ограничения их очень возмутили.
- Как отметила министерша, олигархи уверяют, что они якобы критически относятся к войне России в Украине. В то же время уверяют, что не могут дистанцироваться от вторжения из-за угроз репрессий со стороны Москвы.
- Так олигархи из страны-агрессорки предлагают пожертвовать часть своих денег на восстановление Украины. В обмен на это с них должны снять санкции.