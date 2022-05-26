Об этом сообщила 24 канала народный депутат Соломия Бобровская . По ее словам, в последние месяцы очень интересно наблюдать за такой латентной формой пропаганды российской идеи либерализма и "хороших россиян" на Западе.

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Нет хороших россиян

Как отметила Бобровская, россияне продвигают тезисы о том, что они якобы не начинали эту войну, поэтому ни в чем не повинны. По ее мнению, это все одна история, предположительно санкционированная президентом России Владимиром Путиным.

Нет хороших россиян, достаточно играть в эту историю и верить в такие вещи. Действительно, очень досадно, когда на украинском телевидении звучит много "экспертных" мнений от россиян, комментирующих либеральность и оппозиционность,

– заявила нардепка.

Ловушка для Украины и Запада

По ее словам, будет очень досадно, если украинцы, а также западные государства попадут в ловушку о "хороших" россиянах, не поддерживающих российско-украинскую войну. Она также подчеркнула, что для таких людей не может быть какой-либо особой дифференциации, в частности, относительно виз или паспортов.

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"Уважаемые представители страны, развязавшей войну против моего народа – где вы все были до начала вторжения России в Украину в 2014 году? Где были ваши высказывания об оккупации Крыма? Где в тот момент была поддержка Украины и четкое отрицание происходящего в России столько лет?», – подчеркнула Бобринская.

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