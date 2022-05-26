Про це повідомила 24 каналу народна депутатка Соломія Бобровська. За її словами, протягом останніх місяців дуже цікаво спостерігати за такою латентною формою пропаганди російської ідеї лібералізму та "хороших росіян" на Заході.

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Немає хороших росіян

Як зазначила Бобровська, росіяни просувають тези про те, що вони нібито не починали цю війну, тому ні в чому не винні. На її думку, це все одна історія, яка, імовірно, санкціонована президентом Росії Володимиром Путіним.

Жодного хорошого росіянина, достатньо бавитись у цю історію та вірити в такі речі. Направду, дуже прикро, коли на українському телебаченні лунає багато "експертних" думок від росіян, які коментують ліберальність та опозиційність,

– заявила нардепка.

Пастка для України та Заходу

За її словами, буде дуже прикро, якщо українці, а також західні держави потраплять в пастку про "хороших" росіян, які не підтримують російсько-українську війну. Вона також наголосила, що для таких людей не може бути якоїсь особливої диференціації, зокрема стосовно віз чи паспортів.

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"Шановні представники країни, яка розв'язала війну проти мого народу – де ви всі були до початку вторгнення Росії в Україну у 2014 році? Де були ваші висловлювання про окупацію Криму? Де в той момент була підтримка України та чітке заперечення того, що відбувалося в Росії стільки років?", – підкреслила Бобринська.

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