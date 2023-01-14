Россияне применяли по Киеву зенитные ракеты С-400 или С-300. Об этом заявил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Важно Та самая ракета, которой били по торговому центру в Кременчуге, – Игнат об ударе по Днепру.

Нет средств для сбивания этих ракет

По словам Игнатия, их запускали с северного направления. Пуски были недалеко от границы. Поэтому ракеты долетели до столицы очень быстро – в считанные 1 – 2 минуты.

Пока не говорим, откуда, но понятно, где северное направление, по столице Украины,

– сказал Игнат.

Спикер также отметил, что Украине нет необходимых средств для сбивания таких ракет.

Ракетная атака по Киеву: что известно