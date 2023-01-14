Росіяни застосовували по Києву зенітні ракети С-400 або ж С-300. Про це заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

Важливо Та сама ракета, якою били по торговому центру в Кременчуку, – Ігнат про удар по Дніпру

Немає засобів для збиття цих ракет

За словами Ігната, їх запускали з північного напрямку. Пуски були недалеко від кордону. Тому ракети долетіли до столиці дуже швидко – за лічені 1 – 2 хвилини.

Поки не говоримо звідки, але зрозуміло, де північний напрямок, по столиці України,

– сказав Ігнат.

Речник також зауважив, що Україні немає необхідних засобів для збиття таких ракет.

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