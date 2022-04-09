В то же время люди пытаются эвакуироваться из города без согласованных гуманитарных коридоров, на свой страх и риск.

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Мэр Херсона Игорь Колыхаев подчеркнул, что он вместе с исполнительными органами власти, заместителями, руководителями коммунальных предприятий остаются в городе и работают круглосуточно.

Делаем все, чтобы жизнедеятельность города была обеспечена на 100%. Хочу обратиться к каждому херсонцу: любите свой город и всегда помните, что Херсон – это Украина!

– подчеркнул городской глава.

Напомним, что из-за постоянных взрывов из временно захваченного Херсона выехали около 15% жителей, из сел – каждый 5 житель.

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