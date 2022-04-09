Угон автобусов и препятствование движению
На днях стало известно, что оккупанты угнали автобусы, предназначенные для вывоза населения. Об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.
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По его словам, автобусы удалось вернуть, однако путинские наемники не пускают их в Мелитополь.
Обращаюсь к тем мелитопольцам, которые хотят уехать из города! Мы вернули автобусы! Но российские оккупанты не впускают их в Мелитополь,
– написал Федоров.
Он отметил, что эвакуация будет производиться с Северного выезда из города и призвал горожан следить за обновлением информации.
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