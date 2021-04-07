Алексей Данилов не видит в двойном гражданстве ничего страшного. Однако если человек хочет занимать в Украине определенную государственную должность, необходимо отказаться от паспорта другой страны.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Данилов напомнил, что двойное гражданство пока запрещает Конституция Украины. В то же время ее приняли еще в 1996 году. С тех пор мир пережил трансформации.

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Если у вас есть второе гражданство или какие-то другие документы другого государства, мы как государство должны об этом знать. Ничего страшного в этом нет,

– успокоил Данилов.

В то же время государственные чиновники Украины не смогут быть гражданами еще какой-то страны.

Кроме того, в процессе спецпроверки для допуска к определенным документам, к людям, которые имели гражданство других стран, будут относиться внимательнее.

Государство не будет запрещать получать двойные гражданства бизнесменам. Однако придется пристально следить, платят ли они налоги. Отдельный вопрос также – пребывание на территории страны 183 дня.

Данилов заявил, что сейчас многие жители Канады хотят получить гражданство Украины. Им необходимо предоставить такую ​​возможность.

Однако есть исключение – двойное гражданство с государством-оккупантом.

"Что касается страны-агрессора, мы не можем сегодня допустить двойного гражданства в данном случае – чтобы они, например, повлияли на наш политикум", – заверил Данилов.

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