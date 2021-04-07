Нет ничего страшного, – Данилов о двойном гражданстве
Алексей Данилов не видит в двойном гражданстве ничего страшного. Однако если человек хочет занимать в Украине определенную государственную должность, необходимо отказаться от паспорта другой страны.
Источник:LB.ua
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Данилов напомнил, что двойное гражданство пока запрещает Конституция Украины. В то же время ее приняли еще в 1996 году. С тех пор мир пережил трансформации.
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Если у вас есть второе гражданство или какие-то другие документы другого государства, мы как государство должны об этом знать. Ничего страшного в этом нет,
– успокоил Данилов.
В то же время государственные чиновники Украины не смогут быть гражданами еще какой-то страны.
Кроме того, в процессе спецпроверки для допуска к определенным документам, к людям, которые имели гражданство других стран, будут относиться внимательнее.
Государство не будет запрещать получать двойные гражданства бизнесменам. Однако придется пристально следить, платят ли они налоги. Отдельный вопрос также – пребывание на территории страны 183 дня.
Данилов заявил, что сейчас многие жители Канады хотят получить гражданство Украины. Им необходимо предоставить такую возможность.
Однако есть исключение – двойное гражданство с государством-оккупантом.
"Что касается страны-агрессора, мы не можем сегодня допустить двойного гражданства в данном случае – чтобы они, например, повлияли на наш политикум", – заверил Данилов.
Двойное гражданство в Украине: главное
- 4 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве. Алексей Данилов отметил, что "мы движемся в сторону цивилизованных государств, разрешающих двойное гражданство". Вместе с тем на этом пути Украине необходимо остерегаться от происков России.
- Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует разрешить двойное гражданство с государствами Евросоюза и другими "дружественными странами". Однако двойному гражданству с Россией в Украине скажут твердое "нет".
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