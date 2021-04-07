Олексій Данілов не бачить у подвійному громадянстві нічого страшного. Однак якщо людина хоче обіймати в Україні певну державну посаду, необхідно відмовитися від паспорта іншої країни.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Данілов нагадав, що подвійне громадянство наразі забороняє Конституція України. Водночас її ухвалили ще у 1996 році. З того часу світ пережив трансформації.

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Якщо ви маєте друге громадянство або якісь інші документи іншої держави, ми як держава маємо про це знати. Нічого страшного в цьому немає,

– заспокоїв Данілов.

Водночас державні посадовці України не зможуть бути громадянами ще якоїсь країни.

Окрім того, у процесі спецперевірки для допуску до певних документів до людей, які мали громадянство інших країн, ставитимуться прискіпливіше.

Держава не заборонятиме отримувати подвійні громадянства бізнесменам. Однак доведеться пильно стежити, чи вони сплачують податки. Окреме питання також – перебування на території країни 183 дні.

Данілов заявив, що наразі багато жителів Канади хочуть отримати громадянство України. Їм необхідно надати таку можливість.

Однак є виняток – подвійне громадянство з державою-окупантом.

"Що стосується країни-агресора, ми не можемо сьогодні допустити подвійного громадянства у цьому випадку – щоб вони, наприклад, мали вплив на наш політикум", – запевнив Данілов.

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