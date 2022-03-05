Об этом в эфире 24 канала рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что 4 марта ожидали, что в России объявят мобилизацию, но совет федерации отказался от этого.

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В России понимают, что даже если кого-то призовут, то не смогут обеспечить, пояснил Алексей Арестович.

"Нет оружия, боеприпасов и запасов. Это не Советский Союз, который мог мобилизовать в Афганистан 200 тысяч человек. Был беспорядок. Они понимают, что не способны этого сделать. Они перебрасывают последние резервы", – заявил Арестович.

90% войск, которые Кремль готовил против Украины – уже здесь. 8 из 10 армии, которую Путин создал – уже в Украине. Алексей Арестович пояснил, что пока не наблюдают захода больших колонн врага и пополнения.

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