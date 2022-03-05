Про це в ефірі 24 каналу розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що 4 березня очікували, що в Росії оголосять мобілізацію, але рада федерації відмовилася від цього.

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У Росії розуміють, що навіть якщо когось призвуть, то не зможуть забезпечити, пояснив Олексій Арестович.

"Нема зброї, боєприпасів та запасів. Це не Радянський Союз, який міг мобілізувати до Афганістану 200 тисяч осіб. Був безлад. Вони розуміють, що не здатні цього зробити. Вони перекидають останні резерви", – заявив Арестович.

90% військ, які Кремль готував проти України – вже тут. 8 з 10 армії, яку путін створив – вже в україні. Олексій Арестович пояснив, що наразі не спостерігають заходу великих колон ворога та поповнення.

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