Відповідні кадри оприлюднив депутат у Суворовської районної ради у місті Херсоні Євген Холодар. На протест люди вийшли вранці 5 березня.
Важливо У Херсоні люди вийшли на центральну площу на мітинг проти окупантів
Херсонці закликають окупантів забиратись додому
За даними Антона Геращенка, понад дві тисячі людей вийшли на протест у Херсоні. Суспільне писало, що вранці люди продовжували прибувати на площу.
Згодом окупанти відкрили вогонь у повітря, проте це не налякало людей. Вони залишились на площі та вигукували:
- "Іди додому";
- "Окупанти";
- "Окупанти, їдьте додому";
- "Фашисти";
- "Хлопці, їдьте додому".
Люди на площі в Херсоні вигукували, щоб окупанти рухались додому: відео
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
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