Акція відбувається на центральній площі міста – площі Свободи. Відповідні відео з'явилися у низці українських телеграм-каналів.

Зверніть увагу Російських окупаційних військ у Херсоні – мінімум, – Арестович

Мешканці Херсону, до яких посміли вторгнутися декілька путінських вояків, проявляють справжній героїзм. Херсонці проганяють загарбників зі свого міста, не боячись навіть куль та бронемашин.

Зокрема, колона російських окупантів хотіла зайти в місто, проте план загарбників провалився. Місцеві без жодної зброї, але з плакатами та з криком "Геть окупанти!" зупинили ворога.

Українці виступили проти окупанта: дивіться відео з телеграм-каналу "Всевидящее око"

Раніше у мережі поширили фейк про "зґвалтування окупантами 11 дівчат і жінок у Херсоні". Відповідний інформаційний вкид вже спростували. Наразі важливо розуміти, що окупанти намагаються у будь-який спосіб залякати українців. Проте кожного дня вони усвідомлюють – цього зробити вже неможливо.

Мітинг проти окупантів: дивіться відео з телеграм-каналу Антона Геращенка

Згідно з інформацією Геращенка, на мітинг проти окупантів у Херсоні прийшли вже понад 2 тисячі людей.

Акція проти росії на центральній площі Херсона: дивіться відео з телеграм-каналу Анатолія Штірліца

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