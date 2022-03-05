Акция проходит на центральной площади города – площади Свободы. Соответствующие видео появились в ряде украинских телеграмм-каналов.

Обратите внимание Российских оккупационных войск в Херсоне – минимум, – Арестович

Жители Херсона, к которым посмели вторгнуться несколько путинских воинов, проявляют настоящий героизм. Херсонцы прогоняют захватчиков из своего города, не боясь даже пуль и бронемашин.

В частности, колонна российских оккупантов хотела зайти в город, однако план захватчиков провалился. Местные без оружия, но с плакатами и с криком "Долой оккупанты!" остановили врага.

Украинцы выступили против оккупанта: смотрите видео с телеграм-канала "Всевидящее око"

Ранее в сети распространили фейк об "изнасиловании оккупантами 11 девушек и женщин в Херсоне". Соответствующий информационный вброс уже был опровергнут. Сейчас важно понимать, что оккупанты пытаются любым способом запугать украинцев. Однако каждый день они понимают – этого сделать уже невозможно.

Митинг против оккупантов: смотрите видео с телеграм-канала Антона Геращенко

Согласно информации Геращенко, на митинг против оккупантов в Херсоне пришли уже более 2 тысяч человек.

Акция против россии на центральной площади Херсона: смотрите видео с телеграм-канала Анатолия Штирлица

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!