Об этом внештатный советник главы Офиса Президента сообщил 5 марта в 00:10.
Читайте также Через 9 дней войны большая часть Воздушных сил Украины до сих пор боеспособны, – Пентагон
В Херсоне – минимум российских войск, а еще восстановлена связь,
– отметил Алексей Арестович.
Он также добавил, что так называемое "шоу с благодарными херсонцами", которое устроила Россия, провалилось.
К слову, жители Херсона, оказавшиеся под оккупацией, проявляют невероятный героизм. Они прогоняют оккупантов из своего города, не отступая даже перед пулями и бронемашинами.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!