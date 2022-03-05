Про це позаштатний радник очільника Офісу Президента повідомили 5 березня о 00:10 годині.

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У Херсоні – мінімум російських військ, а ще відновлено зв'язок,

– зазначив Олексій Арестович.

Він теж додав, що так зване "шоу з "вдячними херсонцями", яке влаштувала Росія, провалилося.

До слова, мешканці Херсону, які опинились під окупацією, проявляють неймовірний героїзм. Вони проганяють окупантів зі свого міста, не відступаючи навіть перед кулями та бронемашинами.

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