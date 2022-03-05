Соответствующие кадры обнародовал депутат у Суворовского районного совета в городе Херсоне Евгений Холодарь. На протест люди вышли утром 5 марта.

Важно В Херсоне люди вышли на центральную площадь на митинг против оккупантов

Херсонцы призывают оккупантов убираться домой

По данным Антона Геращенко, более двух тысяч человек вышли на протест в Херсоне. Суспильне писало, что утром люди продолжали прибывать на площадь.

Впоследствии оккупанты открыли огонь в воздух, однако это не испугало людей. Они остались на площади и кричали:

"Иди домой";

"Оккупанты";

"Оккупанты, уезжайте домой";

"Фашисты";

"Ребята, поезжайте домой".

Люди на площади в Херсоне выкрикивали, чтобы оккупанты двигались домой: видео

Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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