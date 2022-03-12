Но уже удалось разблокировать Сумы, Полтаву и вывезти людей. Об этом на встрече с иностранными журналистами заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
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Удалось вывезти людей благодаря студентам из Индии и Китая
Он отметил, что кафиры действуют достаточно прагматично. Они ведь разблокировали коридоры, где были студенты из Индии и Китая. Благодаря этому удалось вывезти людей – наших женщин и детей.
Мы говорили об этом с премьером Индии. Всё это происходит не просто так. Не просто так кто-нибудь из гуманитарных целей со стороны российских оккупантов открыл коридоры. Нет подарков, человеческого отношения тоже нет,
– рассказал Зеленский.
Также он сообщил, что в Мариуполь снова пытаются отправить гуманитарную помощь. Уже пятый раз. На этот раз в сопровождении представителей церквей, в частности, Московского патриархата.
Встреча Владимира Зеленского с иностранными СМИ 12 марта: смотрите видео