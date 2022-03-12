Российская пропаганда внушила военным, что в Украине живут нацисты. Об этом президент сказал во время разговора с журналистами, информирует 24 канал.

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Однако, когда оккупанты прибыли в Украину, то поняли, что здесь живут мирные люди.

Большинство из них в целом не знают, куда они приехали. Рассказывают о каком-то фашизме. Потом они поняли, что это они нацисты. Почему такое количество пленных? Потому что они приехали убивать нас, а потом увидели, что ведут себя как нацисты – не дают людям воду, блокируют города,

– пояснил Зеленский.

Кроме того, захватчики осознали, что слабы.

Заметим, по состоянию на утро 12 марта в Украине уничтожили более 12 тысяч российских террористов.

Зеленский пообщался с журналистами: видео