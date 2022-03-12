Російська пропаганда навіяла військовим, що в Україні живуть нацисти. Про це президент сказав під час розмови з журналістами, інформує 24 канал.
До теми Якщо привести сюди помирати хоч мільйон росіян, то окупувати українців неможливо, – Зеленський
Однак, коли окупанти прибули в Україну, то зрозуміли, що тут живуть мирні люди.
Більшість з них в цілому не знають, куди вони приїхали. Розказують про якийсь фашизм. Потім вони зрозуміли, що це вони нацисти. Чому така кількість полонених? Бо вони приїхали вбивати нас, а потім побачили, що поводять себе як нацисти – не дають людям воду, блокують міста,
– пояснив Зеленський.
Крім того, загарбники усвідомили, що слабкі.
Зауважимо, станом на ранок 12 березня в Україні знищили понад 12 тисяч російських терористів.
Зеленський поспілкувався з журналістами: відео