Таку заяву Зеленський зробив під час зустрічі з іноземними журналістами 12 березня, передає 24 канал.

Увага Зеленський заявив, що не бачить сміливості в об'єднанні членів НАТО заради України

Навіть якщо привести сюди помирати мільйон росіян, то окупувати українців можливо. Можна окупувати, заблокувати всі міста, засипати всі міста трупами російських військових, але я вважаю, що це неправильний результат, але окупувати голови наших громадян неможливо,

– наголосив Зеленський.

Та додав, що це тимчасове рішення, як це було у Другу світову війну і в інші війни, "коли ти йдеш в Європу – захоплюєш міста, окуповуєш їх, але ти повинен знати, що це тимчасово".

Зустріч Володимира Зеленського з іноземними ЗМІ 12 березня – дивіться відео