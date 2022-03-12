Новость дополняется...
Потери российских оккупантов на войне: новые данные от Генштаба ВСУ
Украинские военные показывают невероятную решительность в защите своего государства. Оккупанты же с каждым днем несут новые большие потери.
Источник:ВСУ
Украинские военные показывают невероятную решительность в защите своего государства. Оккупанты же с каждым днем несут новые большие потери.
Источник:ВСУ
Новость дополняется...
Оперативная информация спасает жизнь.Читайте наш телеграм,там мы сейчас самые быстрые.