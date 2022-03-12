Боец не только рассказывает о достижениях в войне, но и делится впечатлениями от того, с кем ему приходится воевать. И он, мягко говоря, удивлен.

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Российскую молодежь отправляют на бессмысленное самоубийство

"Гром" говорит, что с первых дней вместе с ВСУ дает отпор противнику, всячески пытающемуся прорваться в Харьков. Боец подчеркивает, что на этом направлении наши враги терпят значительные потери. И речь не только о технике оккупантов, но и о самих орках.

Они отправляют свою молодежь на смерть. Фактически они идут на бессмысленное самоубийство,

– подчеркнул он.

Военный добавил, что российские военные вынуждены изменить свою тактику. Теперь им не хватает смелости даже для того, чтобы подойти на расстояние выстрела из автомата. В бою с нашими ребятами они не могут справиться, поэтому срывают всю злобу и агрессию, присущую оркам, на мирном населении.

Стреляют по жилым массивам из крупнокалиберных пушек, самоходных установок, из минометов и бомбят авиацией,

– подчеркивает лейтенант.