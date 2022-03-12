Боєць не лише розповідає про здобутки у війні, а й ділиться враженнями від того, з ким йому доводиться воювати. І він, м'яко кажучи, подивований.

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Російську молодь відправляють на безглузде самогубство

"Гром" каже, що з перших днів разом зі ЗСУ дає відсіч противнику, який всіляко намагається прорватися до Харкова. Боєць підкреслює, що на цьому напрямку наші вороги зазнають значних втрат. І мовиться не лише про техніку окупантів, а й самих орків.

Вони відправляють свою молодь на смерть. Фактично, вони йдуть на безглузде самогубство,

– наголосив він.

Військовий додав, що російські військові змушені змінити свою тактику. Тепер їм не вистачає сміливості навіть для того, щоб підійти на відстань пострілу з автомата. У бою з нашими хлопцями вони не можуть дати собі раду, тож зривають усю злість й агресію, притаманну оркам, на мирному населенню.

Стріляють по житлових масивах з великокаліберних гармат, самохідних установок, з мінометів та бомблять авіацією,

– підкреслює лейтенант.

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