Он уверен, что Украина победит. Ведь вокруг этой цели объединились буквально все украинцы.

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"Маршал" рассказал о ситуации в Киеве

Глава патрульной полиции Евгений "Маршал" Жуков обратился к украинцам с благодарностью за совместный труд в противостоянии врагу – России и ее войскам.

Сейчас уже нет полиции, военных, гражданских – мы все украинцы, мы все – единая оборона,

– заявил Жуков.

"Враг сейчас пылает в Киевской области на подступах к столице. Он хочет убить наш город. Ищет дорогу. Но украинцы сняли все знаки, за что им большое спасибо", – добавил он.

"Киев выстоит. Украина – победит", – убежден "Маршал". Ведь "Вооруженные силы, тероборона, фермеры, бухгалтеры, полицейские, айтишники, артисты – все, все, все. Все объединились!"

Напомним, Евгений Жуков – украинский военный, десантник, полковник полиции, начальник патрульной полиции Национальной полиции Украины.

Видео обращения Жукова: