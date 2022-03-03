Він переконаний, що Україна переможе. Адже навколо цієї мети об'єдналися буквально всі українці.
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"Маршал" розповів про ситуацію в Києві
Глава патрульної поліції Євгеній "Маршал" Жуков звернувся до українців із подякою за спільну працю у протистоянні ворогу – Росії та її військам.
Наразі вже немає поліції, військових, цивільних – ми всі українці, ми всі — єдина оборона,
– заявив Жуков.
"Ворог зараз палає у Київській області на підступах до столиці. Він хоче вбити наше місто. Шукає дорогу. Але українці познімали всі знаки, за що їм велика подяка", – додав він.
"Київ вистоїть. Україна – переможе", – переконаний "Маршал". Адже "Збройні сили, тероборона, фермери, бухгалтери, поліцейські, айтішники, артисти – всі, всі, всі. Всі об'єдналися!"
Відео звернення Жукова:
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