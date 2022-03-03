Він переконаний, що Україна переможе. Адже навколо цієї мети об'єдналися буквально всі українці.

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"Маршал" розповів про ситуацію в Києві

Глава патрульної поліції Євгеній "Маршал" Жуков звернувся до українців із подякою за спільну працю у протистоянні ворогу – Росії та її військам.

Наразі вже немає поліції, військових, цивільних – ми всі українці, ми всі — єдина оборона,

– заявив Жуков.

"Ворог зараз палає у Київській області на підступах до столиці. Він хоче вбити наше місто. Шукає дорогу. Але українці познімали всі знаки, за що їм велика подяка", – додав він.

"Київ вистоїть. Україна – переможе", – переконаний "Маршал". Адже "Збройні сили, тероборона, фермери, бухгалтери, поліцейські, айтішники, артисти – всі, всі, всі. Всі об'єдналися!"

Нагадаємо, Євгеній Жуков – український військовик, десантник, полковник поліції, начальник патрульної поліції Національної поліції України.

Відео звернення Жукова:

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