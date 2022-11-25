Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров рассказал о том, в каком состоянии сейчас сеть. Где самая сложная ситуация со связью читайте дальше.

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Связь в Украине постепенно восстанавливается

Иван Федоров отметил, что операторы и энергетики работают над стабилизацией связи и энергосистемы. Телекоммуникационные компании также продолжают свою работу, используя генераторы, которые государство им передало раньше.

По словам министра, лучшая ситуация с функционированием станций сейчас в таких областях:

Винницкой,

Закарпатской,

Львовской,

Ровенской,

Сумской,

Черкасской,

Черновицкой.

По состоянию на 16:00 24 ноября трудности в работе еще приходится преодолевать базовым станциям в таких регионах:

Херсонщина,

Харьковщина,

Кировоградщина,

Полтавщина,

Николаевская область.

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Как работают украинские телекоммуникационные компании

Из-за отсутствия энергоснабжения в стране наблюдаются перебои в работе мобильных сетей всех операторов. Что говорят в телекоммуникационных компаниях, сообщает "РБК-Украина".

Kyivstar . Компания пытается поддерживать связь насколько это возможно. Для продления работы она использует мобильные и стационарные генераторы.

LifeCell. В своем комментарии оператор отметил, что перебоев в работе этой сети тоже обойти не удалось. Однако работники делают все возможное, чтобы связь функционировала без перебоев.

Поддерживаем узловые сайты на генераторах, довозим топливо, делаем все, что можем.

– рассказал представитель LifeCell.

Vodafone. Этот мобильный оператор работал практически все время, хотя не без перебоев.

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Россияне стремятся изолировать украинцев и лишить информации

Оккупанты пытаются оставить украинцы без связи и возможности коммуникации . Украинские власти уже нарабатывают решение, чтобы не дать планам врага осуществиться.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. 24 ноября он провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где особое внимание было уделено вопросу связи.

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