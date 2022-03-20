Напомним, 24 февраля Россия начала войну в Украине. Враг встретил здесь яростное сопротивление. О хронологии основных событий читайте по ссылке.

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Армяне поддержали Украину

В столице Армении – Ереване – люди вышли на улицы, чтобы поддержать Украину. Сотни армян громко скандировали "Нет войне!".

Кроме того, одна из протестующих вспомнила о самой известной российской пропагандистке. Речь идет о Маргарите Симонян. Женщина несла плакат со следующей надписью:

Бред Маргариты Симонян – не мнение граждан Армении.

Фото и видео из Еревана:

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