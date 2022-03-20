Нагадаємо, 24 лютого Росія почала війну в Україні. Ворог зустрів тут лютий опір. Про хронологію основних подій читайте за посиланням.

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Вірмени підтримали Україну

У столиці Вірменії – Єревані – люди вийшли на вулиці, аби підтримати Україну. Сотні вірмен гучно скандували "Ні війні!".

Крім того, одна з протестувальниць згадала про найвідомішу російську пропагандистку. Йдеться про Маргариту Сімонян. Жінка несла плакат з наступним написом:

Маячня Маргарити Сімонян – не думка громадян Вірменії.

Фото та відео з Єревану:

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