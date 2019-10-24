Нет – Хеллоуину и "Джокеру": РПЦ призывает не пускать в души "дыхание бездны"

Священнослужители РПЦ видят опасность в праздновании Хеллоуина россиянами. Впрочем, особое возмущение у них вызывает то, что много людей собираются наряжаться в костюм Джокера для участия в массовых мероприятиях.

Дело в том, что недавно на большие экраны вышла лента, которая рассказывает о "рождении" главного антагониста героя комиксов DC Бэтмена – Джокера. Фильм собирает полные залы зрителей и множество положительных отзывов критиков.

Впрочем, в РПЦ выход ленты вызывает лишь обеспокоенность. От празднования Хеллоуина и переодевания в Джокера своих верующих предостерегают в Миссионерском отделе Челябинской эпархии РПЦ.

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В 2019 году в празднование Хэллоуина может вмешаться еще один дополнительный и важнейший деструктивный фактор. Он связан с выходом на экраны российских кинотеатров американского художественного фильма "Джокер". Поэтому на интернет-ресурсах специфического "оранжевого" окраса стали появляться "рекомендации" праздновать Хэллоуин в костюмах Джокера",

– говорится в заявлении челябинских священнослужителей.

Изображенные в ленте беспорядки, поджоги автомобилей, нападения на полицейских могут стать неправильным сигналом для российской молодежи, считают в епархии.

Кроме того, там говорят: празднуя Хэллоуин, человек "выражает готовность впустить в свою душу дыхание бездны".

На наших глазах происходит синтез деструктивного религиозного действа с протестным движением, формально направленным на устранение существующей социальной несправедливости. На деле же это движение стремится дестабилизировать и разрушить российскую государственность, негативно влиять на нашу духовную идентичность,

– добавляют в РПЦ.