Ні – Геловіну та "Джокеру": РПЦ закликає не пускати в душі "подих безодні"
Священнослужителі РПЦ вбачають небезпеку у святкуванні Геловіну росіянами. Втім, особливе обурення в них викликає те, що багато людей збираються наряджатися у костюм Джокера для участі в масових заходах.
Річ у тім, що нещодавно на великі екрани вийшла стрічка, яка розповідає про "народження" головного антагоніста героя коміксів DC Бетмена – Джокера. Фільм збирає повні зали глядачів та безліч схвальних відгуків критиків.
Втім, в РПЦ вихід стрічки викликає лише стурбованість. Від святкування Геловіну та перевдягання у Джокера своїх вірян застерігають у Місіонерському відділі Челябінської єпархії РПЦ.
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У 2019 році у святкування Геловіна може втрутитися ще один додатковий і найважливіший деструктивний чинник. Він пов'язаний з виходом на екрани російських кінотеатрів американського художнього фільму "Джокер". Тому на інтернет-ресурсах специфічного "помаранчевого" забарвлення стали з'являтися "рекомендації" святкувати Геловін в костюмах "Джокера",
– йдеться в заяві челябінських священнослужителів.
Зображені у стрічці заворушення, підпали автомобілів, напади на поліцейських можуть стати неправильним сигналом для російської молоді, вважають у єпархії.
Окрім того, там кажуть: святкуючи Геловін, людина "висловлює готовність впустити у свою душу подих безодні".
На наших очах відбувається синтез деструктивного релігійного дійства з протестним рухом, формально спрямованим на усунення існуючої соціальної несправедливості. На ділі ж цей рух прагне дестабілізувати і зруйнувати російську державність, негативно впливати на нашу духовну ідентичність,
– додають в РПЦ.
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