"Нет" фейерверкам: украинцев призвали отказаться от пиротехники на праздники

Украинцев призывают отказаться от использования пиротехники во время новогодних празднований, ведь на Донбассе продолжается война и гибнут бойцы.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины со ссылкой на ГСЧС в Twitter.

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Спасатели отмечают, что тем, кто все же решит покупать фейерверки и питарды, стоит делать это только в специализированных магазинах.

Вместе со снегом за окном появляется предновогоднее настроение и желание запустить фейерверк. Помните, что в стране идет война и лучше отказаться от использования опасной пиротехники,

– призвали в министерстве.

Разом зі снігом за вікном з’являється передноворічний настрій і бажання запустити феєрверк ️#Рятувальники закликають купувати феєрверки та пітарди лише в спеціалізованих магазинах.

Пам’ятаймо, що в країні йде війна і краще відмовитися від використання небезпечної піротехніки pic.twitter.com/imPyuSaFBd — МВС України (@MVS_UA) 12 декабря 2018 г.

Напомним, в 2014-2017 десятки городов Украины запретили использование пиротехники и фейерверков. В частности, решение о запрете приняли горсоветы Киева, Харькова, Львова, Запорожья, Винницы, Черкасс, Луцка, Тернополя, Сум, Ивано-Франковска. Также фейерверки запрещены в Донецкой области, в Кременчуге, Мариуполе, Ирпене, Миргороде, Борисполе.



Причиной запрета стало проведение антитеррористической операции на Донбассе. Кроме того, фейерверки – травмирующий фактор для тех, кто воевал, и для людей (особенно детей), переживших обстрелы и бомбардировки.