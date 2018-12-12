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      "Нет" фейерверкам: украинцев призвали отказаться от пиротехники на праздники

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      Украинцев призывают отказаться от пиротехники на праздники
      Украинцев призывают отказаться от пиротехники на праздники / Фото из открытых источников

      Украинцев призывают отказаться от использования пиротехники во время новогодних празднований, ведь на Донбассе продолжается война и гибнут бойцы.

      Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины со ссылкой на ГСЧС в Twitter.

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      Спасатели отмечают, что тем, кто все же решит покупать фейерверки и питарды, стоит делать это только в специализированных магазинах.

      Вместе со снегом за окном появляется предновогоднее настроение и желание запустить фейерверк. Помните, что в стране идет война и лучше отказаться от использования опасной пиротехники,
      – призвали в министерстве.

      Напомним, в 2014-2017 десятки городов Украины запретили использование пиротехники и фейерверков. В частности, решение о запрете приняли горсоветы Киева, Харькова, Львова, Запорожья, Винницы, Черкасс, Луцка, Тернополя, Сум, Ивано-Франковска. Также фейерверки запрещены в Донецкой области, в Кременчуге, Мариуполе, Ирпене, Миргороде, Борисполе.

      Причиной запрета стало проведение антитеррористической операции на Донбассе. Кроме того, фейерверки – травмирующий фактор для тех, кто воевал, и для людей (особенно детей), переживших обстрелы и бомбардировки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел ГСЧС Новогодние праздники
      Источник: 24 Канал
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