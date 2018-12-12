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      "Ні" феєрверкам: українців закликали відмовитися від піротехніки на свята

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      Українців закликають відмовитися від піротехніки на свята
      Українців закликають відмовитися від піротехніки на свята / Фото з відкритих джерел

      Українців закликають відмовитися від використання піротехніки під час новорічних святкувань, адже на Донбасі триває війна та гинуть бійці.

      Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України з посиланням на ДСНС у Twitter.

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      Рятувальники наголошують, що тим, хто все таки вирішить купувати феєрверки та пітарди, варто робити це лише в спеціалізованих магазинах.

      Разом зі снігом за вікном з’являється передноворічний настрій і бажання запустити феєрверк. Пам'ятаймо, що в країні йде війна і краще відмовитися від використання небезпечної піротехніки,
      закликали в міністерстві.

      Нагадаємо, у 2014-2017 десятки міст України заборонили використання піротехніки та феєрверків. Зокрема, рішення про заборону прийняли міськради Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя, Вінниці, Черкас, Луцька, Тернополя, Сум, Івано-Франківська. Також феєрверки заборонені на Донеччині, у Кременчуці, Маріуполі, Ірпені, Миргороді, Борисполі.

      Причиною заборони стало проведення Антитерористичної операції на Донбасі. Окрім того, феєрверки – травмуючий фактор для тих, хто воював, і для людей (а особливо дітей), які пережили обстріли і бомбардування.

      Теги: Новини України Новини політики Новорічні свята ДСНС Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 Канал
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