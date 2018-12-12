"Ні" феєрверкам: українців закликали відмовитися від піротехніки на свята

Українців закликають відмовитися від використання піротехніки під час новорічних святкувань, адже на Донбасі триває війна та гинуть бійці.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України з посиланням на ДСНС у Twitter.

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Рятувальники наголошують, що тим, хто все таки вирішить купувати феєрверки та пітарди, варто робити це лише в спеціалізованих магазинах.

Разом зі снігом за вікном з’являється передноворічний настрій і бажання запустити феєрверк. Пам'ятаймо, що в країні йде війна і краще відмовитися від використання небезпечної піротехніки,

– закликали в міністерстві.

Разом зі снігом за вікном з’являється передноворічний настрій і бажання запустити феєрверк ️#Рятувальники закликають купувати феєрверки та пітарди лише в спеціалізованих магазинах.

Пам’ятаймо, що в країні йде війна і краще відмовитися від використання небезпечної піротехніки pic.twitter.com/imPyuSaFBd — МВС України (@MVS_UA) 12 декабря 2018 г.

Нагадаємо, у 2014-2017 десятки міст України заборонили використання піротехніки та феєрверків. Зокрема, рішення про заборону прийняли міськради Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя, Вінниці, Черкас, Луцька, Тернополя, Сум, Івано-Франківська. Також феєрверки заборонені на Донеччині, у Кременчуці, Маріуполі, Ірпені, Миргороді, Борисполі.

Причиною заборони стало проведення Антитерористичної операції на Донбасі. Окрім того, феєрверки – травмуючий фактор для тих, хто воював, і для людей (а особливо дітей), які пережили обстріли і бомбардування.