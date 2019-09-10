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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Нет гарантии, – адвокат об опасностях для украинцев в России

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      Адвокат моряков предостерег украинцев от поездок в Россию
      Адвокат моряков предостерег украинцев от поездок в Россию / wordpress.com

      Украинцам стоит воздерживаться от поездок в Россию и оккупированный ею Крым. Там гарантий безопасности никто дать не может – существует угроза заключения.

      В то же время многие украинские граждане ведут себя так, будто нет войны и оккупации, об этом рассказал адвокат освобожденных украинских моряков Кремля Николай Полозов в эфире Радио "НВ".

      Важно: Они должны дожить до своего освобождения: сколько еще украинцев в плену у России

      Однако опасность не исчезла – такое беззаботное поведение украинцев может иметь плохие последствия.

      Гарантии, что кого-то из них не схватят и не назначат террористом или диверсантом, или кем-то еще, никто не дает,
      – отметил он.

      Адвокат также добавил, что объяснять людям риски обязаны также СМИ и государство.

      7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов. На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 узников Кремля. Со своей стороны, Украина выдала России среди других редактора "РИА Ноовости Украина" Кирилла Вышинского и фигуранта в деле MH17 Владимира Цемаха.


      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

       


      В Украину вернулись пленники Кремля / инфографика 24 канала
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Заложники Украинские моряки в плену Обмен пленными Новости России Украинцы в плену РФ
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